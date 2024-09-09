Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda 247,25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 247,25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan Y.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.