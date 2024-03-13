Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
İl ve İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.
Ekipler, ilçe merkezinde durdurduğu araçta 111,15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.B.G. tutuklandı, V.T.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.