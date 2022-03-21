Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan M.Ö'ye uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan 9 bin 410 lira idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine el konuldu ve otomobili trafikten men edildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Narkotik, Adıyaman, Güncel, Haberler

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