Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
 - Güncelleme:
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde plakası açıklanmayan otobüsü durdurdu.

Ekipler, yolcu konumunda 2 şüphelinin yanında bulundurdukları poşet içerisinde yaptıkları aramada, 137 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.F. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Uyuşturucu, Adıyaman, Hisarcık, Gölbaşı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title