Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Klima Ünitesinde Esrar Ele Geçirildi
Adıyaman'da polisin düzenlediği operasyonda, klima ünitesi içinde zulalanmış 149 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda Z.C. ve G.A. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Z.C. ve G.A.'nın ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin narkotik köpek ile yaptıkları aramada; klima ünitesi içinde zulalanmış 149 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
