Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 340 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve H.C.Y. isimli zanlı tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 340 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, H.C.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı H.C.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel