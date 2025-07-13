Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan Y.E.G. tutuklandı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2,76 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan Y.E.G. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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