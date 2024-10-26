Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 190 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan aracı durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada, 190 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.C.A. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.