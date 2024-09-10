Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kırsal bölgelerde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 155 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.U. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.