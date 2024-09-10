Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal bölgelerde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Operasyonda 155 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kırsal bölgelerde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 155 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.U. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.