Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltında

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli R.A'nın üzerinde 6.20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendiği R.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 6.20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
