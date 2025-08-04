Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu, Bir Gözaltı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli E.Y'nin üstünde 4.90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, kent merkezinde durumundan şüphelendiği E.Y'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 4.90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel