Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent kırsalındaki bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 gram sentetik uyuşturucu 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7 canlı keklik ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.B, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.