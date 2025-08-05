Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, 2 Tutuklama

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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 61 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı, 7'si adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramada, 61 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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