Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, 2 Tutuklama
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 61 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı, 7'si adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 9 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramada, 61 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel