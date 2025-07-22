Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor

Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da ters yön dehşeti! Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti

Ters yön dehşeti! Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.