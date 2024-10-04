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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 353 gram esrar ve 20 bin TL para ele geçirildi.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahta ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde 353 gram esrar, 6 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, M.N.S., Ö.U., M.A., G.A. ve Y.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Adıyaman Kahta

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