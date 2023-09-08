Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 49 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada yapılan uyuşturucu denetimlerinde 49 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde 112,57 gram metamfetamin, 15,72 gram esrar, 88,6 gram sentetik kannabinoid, 1,18 gram kokain, 1 adet ecstasy hap, 0,14 toz ecstasy ve 14 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.