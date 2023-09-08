Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 49 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada yapılan uyuşturucu denetimlerinde 49 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde 112,57 gram metamfetamin, 15,72 gram esrar, 88,6 gram sentetik kannabinoid, 1,18 gram kokain, 1 adet ecstasy hap, 0,14 toz ecstasy ve 14 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada yapılan uyuşturucu denetimlerinde 49 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan uyuşturucu denetimlerinde 112,57 gram metamfetamin maddesi, 15,72 gram esrar maddesi, 88,6 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1,18 gram kokain maddesi, 1 adet ecstasy hap, 0,14 toz Ecstasy ve 14 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. 48 Farklı olayda toplam 49 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. - ADIYAMAN