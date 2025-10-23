Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Adıyaman'da polis, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheliden 4'ünü tutukladı. Operasyonda metamfetamin, sentetik hap, silahlar ve tarihi eser niteliğindeki sikkeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce yürütülen dosya kapsamında uyuşturucu ticaretine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı, eğitimli köpeğin de kullanıldığı operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerleri arandı. Aramalarda; metamfetamin, sentetik hap, 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, bu silahlara ait çeşitli çap ve özellikte fişekler, kesici aletler ile tarihi eser niteliğinde sikkeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.