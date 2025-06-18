Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere baskın düzenledi ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 54 uyuşturucu hap, 172 gram sentetik uyuşturucu, 113 kök Hint keneviri bitkisi, 202 gram Hint kenevir tohumu, hassas terazi ve 17 bin 830 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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