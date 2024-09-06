Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, 17,52 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası açıklamayan bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada, ruhsatsız tabanca, 17,52 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.