Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası açıklamayan bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, ruhsatsız tabanca, 17,52 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.