Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. İl ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon sonucunda 56 gram sentetik uyuşturucu, 1 kurusıkı tabanca, 2 pompalı av tüfeği ve 1 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bazı kişilerin uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet ve Gazi mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 56 gram sentetik uyuşturucu, 1 kurusu sıkı tabanca, 2 pompalı av tüfeği ve 1 şarjör ele geçirdi.
Gözaltına altına alınan B.H.Ç, S.N.S, E.A. ve M.S. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.