Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

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Adıyaman'da düzenlenen narkotik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sentetik uyuşturucu buldu.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları ve arama yaptıkları bir araçta sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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