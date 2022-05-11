Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler

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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Sercan Sakar - Güncel
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, özel hareket polislerinin de katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, özel hareket polislerinin de katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, uyuşturucu satıcılarına yönelik Narkotik Şubesi ekiplerince Kahta ilçesinde 4 adrese operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda kapılar, koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Adreslerde arama yapılırken, gözaltına alınan 4 şüpheli de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Sercan Sakar - Güncel

Uyuşturucu, Adıyaman, Güncel, Haberler

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