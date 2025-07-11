Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 510 gram sentetik uyuşturucu ve 16,71 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 510 gram sentetik uyuşturucu ile 16,71 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.A, Y.T. ve M.K. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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