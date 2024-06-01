Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden Birisi Tutuklandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon yaptı. Adresteki aramada, 223 gram sentetik uyuşturucu, 1,23 gram esrar, 1 çivili sopa, 3 bıçak, bin 380 lira para ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. M.A.S. ilgili hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken M.A.Z. tutuklandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon yaptı.
Adresteki aramada, 223 gram sentetik uyuşturucu, 1,23 gram esrar, 1 çivili sopa, 3 bıçak, bin 380 lira para ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. M.A.S. ilgili hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken M.A.Z. tutuklandı.