Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

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Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 510 gram sentetik uyuşturucu ve 16,71 gram kokain ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 510 gram sentetik uyuşturucu ile 16,71 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.A, Y.T. ve M.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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