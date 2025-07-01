Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik ekipleri üç şüpheliyi yakaladı ve evlerinde 1535 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 1535 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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