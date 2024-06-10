Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında 176 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu.
Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 176 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.