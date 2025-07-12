Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Adıyaman'da polis, şehirlerarası otobüste düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 510 gram kannabinoid ve 7 gram kokain ele geçirdi. Valizin sahibi 3 yolcu gözaltına alındı ve tutuklandı.

ADIYAMAN'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yaptı. Eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada bir valiz içerisinde 510 gram kannobinoid ile 7 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler valizin sahibi olan yolcular B.A., Y.T. ve M.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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