Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, emniyet ekipleri 99 gram esrar ve hassas terazi ele geçirerek 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Perre Antik Kenti yakınlarında durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada 99 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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