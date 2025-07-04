Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Perre Antik Kenti yakınlarında durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada 99 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.