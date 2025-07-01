Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 1 Tutuklama
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 1'i tutuklandı. Operasyonda 1535 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 1535 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.E.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel