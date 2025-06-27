Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 332 Hap Ele Geçirildi
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 bin 332 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan N.G. tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 bin 332 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.G, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel