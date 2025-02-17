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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Zanlı Gözaltında

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Zanlı Gözaltında
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 25 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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