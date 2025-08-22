Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonlarda 18 bin 984 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 18 bin 984 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y. ve B.Y. tutuklanırken, B.E. ile R.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
