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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 36,61 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, otobüste yolcu konumundaki V.K. ile O.T'nin üst aramasında 36,61 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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