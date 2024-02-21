Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 şüpheli yakalandı. Ekipler, durumundan şüphelendikleri araçta yapılan aramada 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında durumundan şüphelendiği aracı durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.A. ile N.G. sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Adıyaman Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title