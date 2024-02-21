Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 şüpheli yakalandı. Ekipler, durumundan şüphelendikleri araçta yapılan aramada 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında durumundan şüphelendiği aracı durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada, 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.A. ile N.G. sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.