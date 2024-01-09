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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

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Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.E. ile Y.S. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Adıyaman Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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