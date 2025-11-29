Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda, 58 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Besni Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda sokakta yakalanan M.A. ve F.T'nin üst aramasında 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel