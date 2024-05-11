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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 211 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye uyuşturucu getirdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 211 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca, 3 fişek, 1 adet şarjör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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