Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 211 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca ve diğer suç unsurları ele geçirildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye uyuşturucu getirdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 211 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca, 3 fişek, 1 adet şarjör ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.