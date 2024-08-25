Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından M.K ve M.C isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 bin 100 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında yaptıkları çalışmalar kapsamında şüphelendikleri M.K ile M.C'nin üst ve çanta aramasını yaptı.
Ekipler aramalarda 2 bin 100 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.