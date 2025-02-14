Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Ekipler, operasyon sırasında 153 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada 153 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.A.A. ve M.S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.