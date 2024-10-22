Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 8 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu hap, 43 gram esrar ve 12 gram skunk ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.