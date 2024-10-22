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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltında

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltında
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Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

ADIYAMAN'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 8 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu hap, 43 gram esrar ve 12 gram skunk ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Jandarma Adıyaman

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