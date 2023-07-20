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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Adıyaman'da uyuşturucu ve çeşitli suçlardan aranan zanlılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu satışına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerce, son 1 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda aranması bulunan 8 zanlı ile uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı. Operasyolar da 3,40 gram metamfetamin, 35,32 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Adıyaman'da uyuşturucu ve çeşitli suçlardan aranan zanlılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu satışına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce, son 1 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda aranması bulunan 8 zanlı ile uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

Operasyolar da 3,40 gram metamfetamin, 35,32 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adıyaman Güncel Haberler

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