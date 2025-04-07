Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 23 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda ise 23 gram sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel