Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Şüpheli Gözaltında
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve kullanım aparatları ele geçirildi.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 28 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel