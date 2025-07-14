Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Zanlı Gözaltında

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Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 40 kök kenevir, 32 gram esrar, 49 gram sentetik uyuşturucu ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 40 kök kenevir, 32 gram esrar, 49 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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