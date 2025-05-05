Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Zanlı Gözaltında

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 236 gram sentetik uyuşturucu, 95 uyuşturucu hap ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.