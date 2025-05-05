Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Zanlı Gözaltında
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri 15 zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonda 236 gram sentetik uyuşturucu ve 95 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 236 gram sentetik uyuşturucu, 95 uyuşturucu hap ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel