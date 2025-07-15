Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı

ADIYAMAN'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için kent merkezi ve ilçelerde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda; 40 kök kenevir, 32 gram esrar, 48 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ve 1 sentetik ecza hap ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.