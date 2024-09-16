Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı, 1 Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve aparatı ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ile ilçe kırsalında uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 154 gram kubar esrar, 40 gram kenevir tohumu, 96 sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, 22 kök kenevir bitkisi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden biri, sevk edildiği mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?

Cinayetteki sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?

 Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri

 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü

Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti

Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beril neden yok, MasterChef Beril gitti mi? 16-17 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Konya'da 2 yaşındaki bebeği kim öldürdü? Yusuf Ç. Bebeğin katili kim, yakalandı mı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Şehitkamil, Oğuzeli 16-17 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 16-17 Eylül Aliağa, Güzelbahçe, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 16 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Eylül Ümraniye, Bağcılar, Küçükçekmece, Şişli su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 16-17 Eylül İnegöl, Gemlik, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 16 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 16 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? KOSKİ Konya su kesintisi! 16-17 Eylül Ereğli, Beyşehir, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title