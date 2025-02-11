Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltında
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik 15 adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
15 adrese operasyon düzenleyen ekipler çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyet müdürlüğü ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel