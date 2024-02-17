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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 15 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 15 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Adıyaman Kahta Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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